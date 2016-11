Drei Wochen ist es her, dass irakische Truppen zusammen mit schiitischen Milizen und kurdischen Peschmerga ihre Offensive auf die irakische IS-Hochburg Mossul begonnen haben. Diese Einwohner haben Mosul aus Angst bereits vor Tagen verlassen, nahe der Stadt Baschiqa warten sie darauf, von den Peschmerga in Flüchtlingslager gebracht zu werden. Es war nicht die erste Nacht, die sie draußen in der Kälte ausgeharrt haben, in Hörweiter der Kämpfe zwischen Armee und dem IS. Zwischenzeitlich wurden sie von Freiwilligen mit Medikamenten versorgt. Diese Bilder stammen vom Freitag. SADDAM ABED, FLÜCHTLING AUS MOSUL "Wir wurden gestern morgen hierher gebracht", so dieser Mann aus Mossul. "Wir warteten. Sie sagten, es gehe um vier Uhr früh weiter, dann war von sechs Uhr die Rede. Dann hörten wir, dass wir nicht transportiert werden können und so sind wir dann hier geblieben. Wir haben die vergangene Nacht mit unseren Kindern im Freien verbracht. Schauen sie nur, all der Staub, wir hatten nicht mal Laken oder Matratzen, gar nichts." Die bereits in Teilen geglückte Eroberung Mossuls ist die komplizierteste militärische Operation im Irak seit mehr als 10 Jahren - verschärft wird die Situation durch mehr als eine Million Zivilisten, die noch immer in der Stadt und damit in der Hand des sogenannten Islamischen Staats sind. Auch um die Stadt herum mussten mehr als 50.000 Menschen ihre Dörfer und Ortschaften verlassen, das schätzen die Vereinten Nationen. Sie hat man in Gebiete gebracht, die bereits vollständig von irakischen Truppen kontrolliert werden. Ungezählt sind bisher jene, die durch den IS als menschliche Schutzschilder in Richtung Mossul verschleppt wurden.