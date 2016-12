US-Verteidigungsminister Ash Carter hält eine Rückeroberung der nordirakischen Metropole Mossul von der Islamistenmiliz IS in den kommenden sechs Wochen für möglich. Auch wenn es schwierig werde, könnte der Kampf beendet werden, noch bevor Donald Trump am 20. Januar das US-Präsidentenamt übernehme, sagte Carter am Montag. Irakischen Angaben zufolge gewinnt das Militär weiter an Boden. Zuletzt hatten IS-Kämpfer eine Serie von Gegenangriffen gestartet. Die Extremisten halten nach wie vor rund drei Viertel der größten Stadt im Nordirak in ihrer Gewalt. Ein Anwohner, der aus einem vom IS besetzten Gebiet fliehen konnte, berichtet: "Viele Menschen sitzen in den Vierteln in der Fall, manche sind getötet worden. Sie sind unschuldig, der IS hat uns gedroht, wir sollten mit ihnen das Viertel verlassen. Aber wir konnten uns widersetzen." Die Rückeroberung von Mossul gilt als entscheidend für die Niederschlagung des IS. Laut irakischen Kommandeure sollen die Truppen bereits 1000 Extremisten getötet haben, weitere 4000 sollen sich noch in Mossul befinden. Bei der Offensive gegen den IS in Mossul sind insgesamt rund 100.000 Regierungssoldaten, kurdische Sicherheitskräfte und schiitische Milizionäre im Einsatz.