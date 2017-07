Iraks Armee steht offenbar kurz vor Sieg in Mossul

Freudentänze von Soldaten der irakischen Armee am Samstag in der Altstadt von Mossul. Sie feiern den Sieg über die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS). Nach Angaben des staatlichen irakischen Fernsehens fielen in der ehemaligen IS-Hochburg die Verteidigungslinien der Extremisten. Eine Aussage, die von diesem Offizier der irakischen Armee bestätig wird: "Helden der schnellen Einsatztruppe haben heute die letzte Festung der Terroristen in der Altstadt eingenommen. Sie sind erledigt. Die Helden der Armee feiern, dass ihre Mission beendet ist. So Gott will, können die irakischen Männer, Frauen und Kinder wieder sicher in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Diese Freude wurde möglich, weil unsere Märtyrer ihre Blut geopfert haben. Möge das Glück im Irak herrschen." Ein Militärsprecher sagte, es sei nur noch eine Frage von Stunden, bis der endgültige Sieg verkündet werde. Die Sicherheitskräfte lieferten sich in der dicht besiedelten Altstadt einen Häuserkampf mit den Islamisten. Zugleich waren die letzten IS-Bastionen Ziel von Artillerie- und Luftangriffen. Die irakische Armee versucht seit vergangenem Jahr mit internationaler Hilfe, den IS aus Mossul zu vertreiben. Mossul war mit Abstand die größte Stadt, die der IS auf seinem Vormarsch vor drei Jahren erobern konnte. Die Metropole diente der Miliz als faktische Hauptstadt im Irak. Die Gefechte um Mossul haben die Stadt schwer zerstört. Hilfsorganisationen zufolge starben Tausenden Menschen. Rund 900.000 Einwohner sollen vertrieben worden sein.