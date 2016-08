Die Information über den Tod von Abu Muhammad al-Adnani in Syrien wurde über die der islamistischen Extremistenmiliz IS nahestehende Nachrichtenagentur Amak verkündet. Er war eins der letzten lebenden Gründungsmitglieder der Gruppe, die im Jahr 2014 im Nahen Osten große Teile vom Irak und von Syrien besetzte. Adnani war Propagandachef und vermutlich an der Planung von Attentaten - unter anderem in Europa - beteiligt. Die Nachrichtenagentur Amak sagte nicht, wie Adnani getötet wurde. Das US-Verteidigungsministerium bestätigte jedoch einen Luftschlag, der Adnani gegolten habe, auf die syrische Stadt al-Bab am Dienstag.