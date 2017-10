Bei einem Selbstmordanschlag in Pakistan sind am Donnerstag mindestens 18 Menschen getötet worden. 30 weitere mussten mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Der Anschlag ereignete sich an einer Pilgerstätte liberaler Sufi-Muslime in der Provinz Belutschistan. Dort hatten sich viele Sufis versammelt, die um einen religiösen Führer trauerten. Die Extremistenmiliz Islamischer Staat übernahm die Verantwortung für das Attentat. Der Sufismus ist der Extremistengruppe ein Dorn im Auge. In den letzten Monaten verübte sie mehrere Anschläge auf Sufi-Pilgerstätten, bei denen Dutzende Menschen ums Leben kamen.