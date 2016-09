Warten voller Sorge auf Neuigkeiten von Schimon Peres. Der israelische Politiker und Nobelpreisträger liegt nach einem Schlaganfall im Krankenhaus. Der 93-Jährige wurde am Dienstagabend in eine Klinik nahe der Stadt Tel Aviv eingeliefert und zunächst in ein künstliches Koma versetzt. "Der Zustand von Herrn Peres heute morgen ist kritisch, aber stabil", sagt der Professor der Klinik, Jitzhak Kreiss. Wir verlegen ihn auf die neurologische Intensivstation, wo er von unseren Experten weiter untersucht wird." Peres Arzt und Schwiegersohn Raphi Walden sagte, Peres nach dem Abklingen der Narkose ansprechbar gewesen. "Er hört zu und versteht, was um ihn herum passiert, wir hoffen also auf das Beste". Nur wenige Stunden vor dem Schlaganfall hatte Peres noch ein Video gepostet, indem er für den Kauf israelischer Lebensmittel und anderer Produkte wirbt. Peres kann auf eine fast siebzig Jahre überdauernde politische Karriere zurückblicken. Er gehörte einem Dutzend Kabinetten an. Zweimal war er Ministerpräsident. Von 2007 bis zu seinem Rückzug aus der aktiven Politik im Jahr 2014 war er Staatspräsident von Israel.