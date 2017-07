Drei Menschen erstochen: Gewalt gegen Sicherheitskontrollen in Jerusalem eskaliert

Die Spirale der Gewalt in Israel dreht sich immer weiter. Israelische Sicherheitskräfte halten an den verschärften Sicherheitskontrollen für Muslime am Tempelberg in Jerusalem fest und verärgern damit die Palästinenser, die den freien Zugang zu ihren heiligen Stätten wie zum Beispiel der al-Aqsa-Moschee verlangen. Auch am Samstag kam es daher nach den Abendgebeten zu Konflikten zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern. In der Nacht zuvor sind in einer jüdischen Siedlung bei einem Messerangriff durch einen Palästinenser drei Menschen ums Leben gekommen. Der Schock über den Tod der Siedler sitzt tief. Hier die Stimme einer Anwohnerin am Tag nach dem Attentat: "Kein Ereignis, egal welcher Art, ob wegen al-Aqsa oder sonstwas ist eine Rechtfertigung für die Ermordung von drei Leuten, einem Vater und zwei Kindern, in ihrem zu Hause, während sie die Geburt eines Enkels feiern. Ihr Haus war offen, die Tür war geöffnet, weil sie auf weitere Leute aus der Gemeinde warteten, um gemeinsam die Geburt des Enkels zu feiern." Nun will sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Montag auf einer Sondersitzung mit der Eskalation im Nahost-Konflikt befassen. Das Gremium werde darüber beraten, wie die schwerste Gewalt seit Jahren zwischen Israelis und Palästinensern wieder eingedämmt werden kann.