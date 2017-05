Trump zeigt sich zuversichtlich über Nahost-Friedensprozess

Es war der erste Besuch eines US-Präsidenten an der Klagemauer in Jerusalem, einem wichtigen Heiligtum der jüdischen Religion: Donald Trump war hier am Montag während seines Israel-Besuches, und er besuchte auch die Grabeskirche in Jerusalem. Trump hat sich in Israel zuversichtlich über die Aussicht auf eine Wiederbelebung des Nahost-Friedensprozesses geäußert. Er habe auf seinen Reisen in den vergangenen Tagen neue Hoffnung geschöpft, sagte er am Montag in Tel Aviv. In Jerusalem warf er anschließend wie schon bei seinem Besuch in Saudi-Arabien dem Iran vor, "Terroristen und Milizen" zu unterstützen. Immerhin habe dessen Politik aber dazu geführt, dass sich viele arabische Staaten Israel angenähert hätten. Bei einem Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kritisierte er das von seinem Vorgänger Barack Obama vorangetriebene und vor knapp zwei Jahren abgeschlossene internationale Atomabkommen. Dieses habe den Iran in die Lage versetzt, "mit dem Terror weiterzumachen".