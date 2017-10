Ivana foppt Melania, Melania versteht den Scherz nicht und keilt zurück

Mit Humor und Ironie haben es die Trumps nicht unbedingt, außer vielleicht eine Ex-Trump. In einem Interview mit dem US-Sender ABC-News hat sich die erste Ehefrau von Präsident Donald Trump als "First Lady" bezeichnet. "Ich habe Donalds direkte Durchwahl im Weißen Haus und melde mich ungefähr alle zwei Wochen. Aber eigentlich rufe ich dort nicht gerne an, um keine Eifersucht zu wecken. Denn im Grunde bin ich die erste Trump-Ehefrau, stimmt's? Also bin ich die First Lady, nicht wahr?", so Ivana Trump lachend. Es war scherzhaft gemeint.

Melania Trump findet das nicht lustig

Die tatsächliche First Lady Melania Trump aber nahm diese Einlassung offenbar für bare Münze und schoss scharf zurück. Ihre Sprecherin Stephanie Grisham veröffentlichte eine geharnischte Erklärung. Darin hieß es, die 47-Jährige habe das Weiße Haus zu einem Zuhause für Barron (der gemeinsame 11-jährige Sohn, d. Red.) und den Präsidenten gemacht. Sie fühle sich sehr geehrt durch ihre Rolle als First Lady der Vereinigten Staaten. "Sie hat vor, ihren Titel und ihre Rolle zu nutzen, um Kindern zu helfen - und nicht um Bücher zu verkaufen" hieß es darin in einem direkten Hieb gegen Ivana Trump. Diese "Äußerungen einer Ex" entbehrten jeder Grundlage. Es handele sich bei Ivana Trumps Einlassung "leider nur um aufmerksamkeitsheischenden und eigennützigen Lärm".

Ivana Trump, 68, ist die Mutter der drei ältesten Trump-Kinder Donald Jr., Ivanka und Eric. Mit seiner zweiten Frau Marla Maples hat Trump Tochter Tiffany. Die gebürtige Tschechin Ivana, ein Ex-Model, und Trump hatten 1979 geheiratet. 1992 ließen sie sich scheiden, nachdem eine Affäre Trumps mit Marla Maples bekannt geworden war.