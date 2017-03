Ex-Nato-Botschafter erklärt Trump die Nato - auf Twitter

Unmittelbar nach dem Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Donald Trump trat der US-Präsident auf Twitter nach. Deutschland schulde der Nato "eine gewaltige Summe Geld" und die USA müssten für die "schlagkräftige und sehr teure Verteidigung Deutschlands besser bezahlt werden". Das rief den Ex-Nato-Botschafter der USA, Ivo Daalder auf den Plan. Und wo könnte man den US-Präsidenten besser belehren als auf Twitter.



In einer Reihe von Kurznachrichten erklärte er Trump das mit der Nato mal genauer. "Sorry, Mr. President, aber so funktioniert die Nato nicht", beginnt Daalder. Stattdessen, klärt er Trump auf, entscheiden die USA selbst, wie viel sie zur Nato beitragen. Es handle sich nicht um ein "finanzielle Transaktion". Es sei nicht so, dass die Mitgliedsstaaten "bezahlen, damit die USA sie verteidigt".

Zwar stimmt Daalder mit Trump überein, dass Europa mehr für die Nato ausgeben müsste, aber: "nicht als Gefallen (oder Bezahlung) an die USA", sondern, weil "ihre Sicherheit das erfordert". Die vielen Staaten, die im Moment weniger als die angestrebten zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes in den Militäretat pumpen, steigerten ihre Ausgaben derzeit. "Das ist eine gute Sache", schreibt Daalder. Und letztlich sei ein freies und friedliches Europa ein vorrangiges Interesse der USA, denn: "Wir haben in Europa zwei Weltkriege und einen kalten Krieg gekämpft."

1/ Sorry, Mr. President, that’s not how NATO works. The US decides for itself how much it contributes to defending NATO. pic.twitter.com/8svkzRBEQb — Ivo Daalder (@IvoHDaalder) 18. März 2017

2/ This is not a financial transaction, where NATO countries pay the US to defend them. It is part of our treaty commitment. — Ivo Daalder (@IvoHDaalder) 18. März 2017

3/ All NATO countries, including Germany, have committed to spend 2% of GDP on defense by 2024. So far 5 of 28 NATO countries do. — Ivo Daalder (@IvoHDaalder) 18. März 2017

4/ Those who currently don’t spend 2% of their GDP on defense are now increasing their defense budgets. That’s a good thing. — Ivo Daalder (@IvoHDaalder) 18. März 2017

5/ But no funds will be paid to the US. They are meant to increase NATO’s overall defense capabilities, given the growing Russian threat. — Ivo Daalder (@IvoHDaalder) 18. März 2017

6/ Europe must spend more on defense, but not as favor (or payment) to the US. But because their security requires it. — Ivo Daalder (@IvoHDaalder) 18. März 2017

7/ US does provide large military commitment to NATO. But this is not a favor to Europe. It is vital for our own security. — Ivo Daalder (@IvoHDaalder) 18. März 2017