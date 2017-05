FBI-Chef erfuhr Kündigung aus Fernsehen - und hielt es für einen Witz

Mit einem Paukenschlag hat US-Präsident Donald Trump den FBI-Chef James Comey mit sofortiger Wirkung entlassen. Wie die "New York Times" berichtet, erfuhr der Geschasste von seiner Kündigung aus dem Fernsehen. Comey hat sich demnach gerade in Los Angeles aufgehalten und vor FBI-Mitarbeitern eine Rede gehalten. Auf einmal sei auf einem TV-Bildschirm im Hintergrund die Nachricht aufgeflackert, dass Trump ihm gekündigt habe. Comey soll gelacht haben, weil er das ganze für einen Streich gehalten habe. Doch das Lachen sollte ihm schnell vergehen.

Mitarbeiter Comeys hätten ihn darüber informiert, dass er besser in ein nahegelegenes Büro treten sollte. Daraufhin habe er seine Rede unterbrochen und sich per Handschlag von den Angestellten verabschiedet, vor denen er gerade gesprochen hatte. In dem Büro habe er sich dann seine Kündigung bestätigen lassen. Bis zu diesem Zeitpunkt habe er noch nichts vom Weißen Haus gehört gehabt.

Trumps Bodyguard soll Brief überbracht haben

Nur Momente später sei dann das Entlassungsschreiben von Donald Trump an ihn im Hauptquartier des FBI in Washington abgegeben worden. Anderen Medienberichten zufolge soll das Schreiben von einem Bodyguard Trumps die sieben Blocks vom Weißen Haus zur FBI-Zentrale gebracht worden sein.

Obama hatte Comey nominiert

James Comey war 2013 von Barack Obama als Direktor der Bundespolizei nominiert. Damals lehrte der 2,03 Meter große Hühne gerade Recht an der Eliteuniversität Columbia in New York. Bei seiner Nominierung war er Republikaner, machte sich aber zunächst über Jahre hinweg als unabhängige Stimme einen Namen. Später gab er an, mittlerweile parteilos zu sein.

Comey arbeitete als Staatsanwalt und wurde dann Vizejustizminister. 2005 wechselte er zum Rüstungskonzern Lockheed Martin, danach zu einem Hedgefonds. Er wurde am 14. Dezember 1960 in New York geboren, ist verheiratet und Vater von fünf Kindern.