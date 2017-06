US-Zerstörer kollidiert mit Containerschiff – sieben Seeleute vermisst

Die Schäden an der "USS Fitzgerald" sind aus der Luft deutlich zu erkennen. Der US-Zerstörer ist vor der japanischen Küste mit einem philippinischen Containerschiff zusammengestoßen. Dabei wurden mindestens drei Seeleute an Bord des Militärschiffs verletzt, darunter auch der kommandierende Offizier, wie die US-Marine mitteilte. Sie wurden per Hubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Sieben weitere Besatzungsmitglieder wurden vermisst. Die Kollision habe sich in der Nacht auf Samstag rund 100 Kilometer südwestlich des US-Marinestützpunkts Yokosuka auf einer stark befahrenen Schifffahrtsroute ereignet. Dabei wurde das Kriegsschiff erheblich beschädigt. Der japanischen Küstenwache zufolge drang Wasser ein. Das Schiff sei aber nicht in Gefahr geraten zu sinken und habe den Rückweg nach Yokosuka eingeschlagen. Das Containerschiff erlitt nur einen geringen Schaden. An Bord sei niemand verletzt worden, teilte die Küstenwache mit. Das Schiff habe seine Fahrt ebenfalls aus eigener Kraft fortgesetzt.