Jean-Luc Melenchon will als französischer Präsident radikalen Kurswechsel

Er bewundert den verstorbenen kubanischen Revolutionsführer Fidel Castro. Er kann sich für den früheren venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez begeistern. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel dagegen hat er wenig Zeit: Jean-Luc Melenchon, linker Kandidat bei der Präsidentenwahl in Frankreich. Mit seinen extrem linken Positionen sah sich der 65-Jährige bei den Sozialisten nicht mehr gut aufgehoben; 2009 verließ er nach drei Jahrzehnten die Partei des amtierenden Präsidenten Francois Hollande, der nicht mehr kandidiert. Sollte der Chef der eigens für die Wahl von ihm gegründeten Linkspartei La France insoumise (Das aufständische Frankreich) gewählt werden, würde er 100 Milliarden Euro Schulden aufnehmen und sie in den Wohnungsbau und erneuerbare Energien stecken. Damit sollen die Wirtschaft angekurbelt und neue Stellen geschaffen werden. Wer mehr als 400.000 Euro pro Jahr verdient, müsste unter einem Präsidenten Melenchon mit einer Supersteuer von 90 Prozent rechnen. Sollten Merkel und andere EU-Regierungschefs sich einem radikalen Kurswechsel weg von der Sparpolitik widersetzen, will Melenchon ein "Frexit"-Referendum über einen Austritt aus der EU abhalten lassen. Wie Le Pen sitzt Melenchon im Europäischen Parlament. Doch er ist nicht zufrieden mit dem Weg, den die EU beschreitet. Armut und geringes Wirtschaftswachstum seien das Resultat einer wirtschaftsliberalen Politik, sagt er. Für den Sparkurs macht er Merkel verantwortlich. Der in Marokko geborene Melenchon gewann zuletzt immer mehr Anhänger. In TV-Debatten präsentierte er sich als ein Politiker mit klaren und eindeutigen Positionen. Mit einem technischen Trick, der den Star-Trek-Filmen würdig wäre, zeigt er sich bei Wahlkampfauftritten zeitgleich an verschiedenen Orten - als Mensch in der einen Stadt und als Hologramm in der anderen. Auch da zeigt sich der 65-Jährige ganz und gar revolutionär.