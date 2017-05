Dieser Mann macht Kunst gegen den Krieg

Ich sah mal ein Pflänzchen mitten aus den Ruinen sprießen.

Ich wunderte mich, wie eine Pflanze an so einem Ort des Todes gedeihen kann.

Ich erkannte, dass es trotz all des Schmerzes Hoffnung gibt.

Sief Al Jabri ist 29 Jahre alt Der Jemenit macht Kunst aus dem Krieg Ich gründete eine Gruppe. Wir sammeln Überreste des Krieges. Wir recyceln Trümmer und geben ihnen ein zweites Leben.

Im September 2016 waren 3 Millionen Menschen auf der Flucht Direkt als der Konflikt anfing, begann ich dieses Material zu sammeln, das so viele Bürger getötet hat.

Projektile, Kugeln, Raketen ... all diese Sachen.

Ich recycle, dekoriere und repariere sie.

Ich mache etwas Schönes daraus.

Seit 2014 der Bürgerkrieg ausbrach wurden 10.000 Zivilisten getötet Die meisten Jemeniten sind friedlich und hassen das Kämpfen.

Deswegen müssen wir den Krieg stoppen und anfangen, Menschenleben zu retten.

Der Krieg ist eine menschengemachte Hölle. Aber wir können uns nicht befreien. Es ist unglaublich schwierig.

Mein Herz zerbricht beim Gedanken an die nächste Generation, die den ganzen Krieg erleben muss.

All das Töten, die Explosionen.

Sie haben das Recht, in Frieden zu leben.

Wenn der Krieg endet, wollen wir unsere Kunst ausstellen.

Wenn sich die Menschen am Ende unsere Werke ansehen, sehen sie, wie stark wir waren.

Wir haben den Krieg überlebt und eine Botschaft gesendet.

Ich hoffe, die Leute hier wachen auf.

Stoppt den Krieg. Beendet die Belagerung.