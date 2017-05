Augenzeugen berichten von Anschlag nahe deutscher Botschaft

Bei einem schweren Bombenanschlag nahe der deutschen Botschaft in Kabul sind am Mittwoch Dutzende Menschen getötet worden. Die Zahl der Verletzten gehe in die Hunderte, sagte ein Vertreter der Gesundheitsbehörde. Das Botschaftsgebäude wurde erheblich beschädigt. Ein Polizeisprecher sagte, die Bombe sei zwar unweit des Zugangs zur deutschen Vertretung detoniert. Es gebe jedoch noch andere Vertretungen und den afghanischen Präsidentenpalast in der Umgebung. Daher sei das Ziel des Anschlags weiter unklar. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sagte in Berlin, alle Mitarbeiter der deutschen Vertretung befänden sich inzwischen in Sicherheit. "Es gibt auch Verletzte in der deutschen Botschaft, aber eher leicht Verletzte. Die Zahl der Todesopfer betrifft wahrscheinlich auch afghanische Sicherheitskräfte, die bei der deutschen Botschaft beschäftigt sind. Aber eben auch ganz viele Unbeteiligte. Das ist ein fürchterliches Attentat. Wir versuchen jetzt natürlich zu helfen." Die Explosion fand zur Hauptverkehrszeit statt. Während die Polizei von einer Autobombe sprach, war in anderen Berichten von einem Sprengsatz in einem Wasser-Transporter die Rede. In einer Erklärung der NATO hieß es, die afghanischen Sicherheitskräfte hätten dem Fahrzeug den Zugang zur stark bewachten Grünen Zone verwehrt, in der viele Botschaften angesiedelt sind. Die ungewöhnlich starke Explosion ließ noch in mehreren hundert Metern Fenster bersten und riss Türen aus den Angeln. Zu den Krankenhäusern wurden Leichen gebracht, die bis zur Unkenntlichkeit verbrannt waren. BLAST VICTIM, ZABIULLAH MANGAL "Ich arbeitete im Büro, als sich die Explosion ereignete. Ich rutschte unter den Schreibtisch und wurde durch zersplittertes Glas verletzt, wie viele meiner Kollegen." BLAST VICTIM, GHULAM MOHAMMAD "Ich wurde bewusstlos. Als ich nach ein paar Minuten wieder zu mir kam, lag ein Tisch auf mir und meine Schulter blutete." Die radikal-islamischen Taliban wiesen die Verantwortung für den Anschlag zurück. Man verurteile derartige Angriffe, die Zivilisten töteten, hieß es in einer Erklärung. Die Taliban haben wie die Extremistenmiliz Islamische Staat (IS) zuletzt vermehrt Anschläge in Afghanistan verübt. Der Angriff dürfte in Deutschland die Debatte über die Abschiebung afghanischer Flüchtlinge verschärfen.