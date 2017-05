Tote und Verletzte nach Attentat nahe deutscher Botschaft

Bei einem Autobomben-Anschlag in der Nähe der deutschen Botschaft in Kabul sind Polizeiangaben zufolge mehrere Menschen getötet worden. Zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Behördenvertretern zufolge wurden Dutzende Verletzte in Krankenhäuser eingeliefert. Der Anschlag habe sich im Diplomatenviertel nahe des befestigten Zugangs zur deutschen Botschaft ereignet, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe aber noch mehrere andere Botschaften und auch den Präsidentenpalast in der Umgebung, so dass das konkrete Ziel des Anschlags derzeit noch unklar sei. Die Explosion im Stadtzentrum war so stark, dass noch in mehreren hundert Metern Entfernung Türen und Fenster von Häusern beschädigt wurden. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Zuletzt hat neben den radikal-islamischen Taliban auch die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) vermehrt Anschläge in Afghanistan verübt.