Nach zwei Wochen verbissener Kämpfe gegen die Extremistenmiliz IS sind Einheiten der irakischen Armee am Montag erstmals seit Beginn ihrer Offensive in die Millionenstadt Mossul eingedrungen. Der Vorstoß werde jedoch unterbrochen, um das Vorrücken anderer Einheiten an anderen Fronten abzuwarten. Spezialeinheiten hatten sich den Angaben zufolge auch bis an Gogdschali herangekämpft, einem Industriegebiet am östlichen Stadtrand. Die Vereinten Nationen befürchten, durch die Kämpfe könnten bis zu einer Million Menschen in die Flucht getrieben werden. In der Umgebung von Mossul nahmen kurdische Milizen nach Angaben des irakischen Militärs fünf Ortschaften ein. Andere Armee-Einheiten stießen demnach vom Süden her auf die Stadt vor. Schiitische Milizen haben angekündigt, die Verbindung zwischen Mossul und Rakka in Syrien einzunehmen, um IS-Kämpfern den Fluchtweg abzuschneiden. Die Eroberung von Mossul wäre militärisch und symbolisch eine schwere Niederlage des IS. Vor zwei Jahren hatte IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi in Mossul ein Kalifat ausgerufen.