Angreifer töten mehrere Hindu-Pilger

Die Gewalt hier traf vor allem Frauen: Mehrere Hindu-Pilger wurden am Montag im indischen Teil Kaschmirs durch einen bewaffneten Kampf getötet. Angreifer hatten nach offiziellen Angaben Polizeikräfte attackiert. Die Pilger waren in einem Bus unterwegs, auf der Rückreise aus dem Himalaya, wo sie eine religiöse Stätte des Hinduismus besucht hatten. Sie gerieten dann tragischerweise in Schusswechsel, wie die Polizei mitteilte. Zahlreiche weitere Pilger wurden verwundet. Der Zwischenfall könnte die Spannungen zwischen Muslimen und Hindus in der Region wieder verstärken. Auch die Widersprüche zwischen den Nachbarstaaten Indien und Pakistan dürften sich dadurch kaum verringern.