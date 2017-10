Katalanisches Parlament will über Unabhängigkeit debattieren

Trotz des Verbots des spanischen Verfassungsgerichts will das katalanische Regionalparlament am Montag über eine Loslösung von Spanien debattieren. Das sagte der für Außenpolitik zuständige Vertreter der katalanischen Regionalregierung, Raul Romeva, am Freitag der britischen BBC. Das Parlament werde sich treffen und diskutieren. Es werde eine Debatte geben und das sei wichtig, so Romeva. Am Donnerstag hatte das oberste spanische Gericht die Sitzung des Regionalparlaments untersagt, weil eine Unabhängigkeitserklärung Kataloniens gegen die Verfassung des Landes verstoßen würde. Die Gerichtsentscheidung hatte bei den Menschen in Barcelona gemischte Reaktionen ausgelöst: "Ich denke, das ist nur ein weiterer Schritt, den der spanische Staat jetzt geht. Sie haben uns schon mit mehr gedroht, langsam gewöhnen wir uns dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Polizei ins Parlament geht und gewählte Abgeordnete verhaftet. Aber alles kann passieren in diesem Land." "Ich denke, das es die richtige Entscheidung ist. Weil es eine einsame Entscheidung von Katalonien ist. Ich denke, es ist gut, etwas dagegen zu unternehmen." Die Richter hatten bereits das Unabhängigkeitsreferendum der Katalanen am vergangenen Sonntag für illegal erklärt. An der Abstimmung hatten sich rund 40 Prozent der katalanischen Wahlberechtigten beteiligt. Sie stimmten mit großer Mehrheit für die Unabhängigkeit.