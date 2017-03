Wo hat Kellyanne Conway eigentlich die letzten Wochen gesteckt?

Dieses Foto ist die überraschende Rückkehr Kellyanne Conways in die Schlagzeilen. Denn zuvor war die engste Präsidenten-Beraterin wochenlang in der Versenkung verschwunden. Trotz ihrer immensen Medienpräsenz zu Beginn der Ära Trump. Was war passiert? Die fragwürdige Werbung für Ivanka Trumps Kleidungslinie war ihr letzter großer Auftritt in der Öffentlichkeit. Und es ist diese Aussage, die Conway die Medienpräsenz kostet.

"Ich empfehle dem Weißen Haus, Ermittlungen wegen des Verhaltens von Frau Conway einzuleiten und Disziplinarmaßnahmen gegen sie in Betracht zu ziehen", so Walter Shaub, Leiter des Büros für Regierungsethik. Kurz darauf: Fernsehverbot. Funkstille.



Dabei scheint der Aufstieg Kellyanne Conways zunächst unaufhaltsam. Donald Trumps Wahlsieg macht sie über Nacht zur mächtigsten Frau der Vereinigten Staaten. Und sie weiß das Rampenlicht im Sinne ihres Chefs zu nutzen.

Erst brüskiert die Weltöffentlichkeit mit "alternativen Fakten". Dann erfindet sie in einem TV-Interview das "Bowling Green Massaker". Mit dem vermeintlichen Terroranschlag will sie das – juristisch nicht tragfähige - Einreiseverbot für Bürger sieben muslimischer Staaten rechtfertigen.

Auch ihr ignoranter Umgang mit kritischen Fragen setzt Maßstäbe. Donald Trump schätzt sie - auch dafür.

Doch selbst das Vertrauen des Präsidenten scheint inzwischen erschüttert. Sollte Conway zurücktreten müssen, wäre sie schon die zweite gescheiterte Top-Beraterin aus dem engsten Umfeld des Präsidenten.

Das hat es so noch nie gegeben.

Ein kleiner Auftritt Conways aus der vergangenen Woche bleibt trotzdem weitgehend unbemerkt: Auf der CPAC-Konferenz in National Harbor, US-Bundesstaat Maryland, äußerte sich Conway zu den Themen Feminismus und Frauen in Machtpositionen. Aufmerksamkeit bekommt sie dafür kaum. Schließlich reden auf der Konferenz auch Donald Trump und sein Chefstratege Stephen Bannon. Das jüngste Foto aus dem Weißen Haus beweist aber: Im Oval Office ist Kellyanne Conway immernoch ganz dicht dran am US-Präsidenten.