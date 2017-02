Trump-Beraterin Conway kassiert Rüge

Trump-Beraterin Kellyanne Conway steht in der Kritik. In einem Interview mit dem Fernsehsender Fox hatte Conway Werbung für die Modelinie von Trumps Tochter Ivanka gemacht. Jeder solle die Sachen kaufen, sie selbst werde es auch tun, sagte sie. Damit habe sie gegen die Ethikregeln verstoßen, sagte der zuständige Vorsitzende des Aufsichtsausschusses Elijah Cummings. Die Äußerungen seien eine deutliche Grenzüberschreitung und inakzeptabel. Auch seitens der Republikaner hagelte es Kritik. Bei der Pressekonferenz im Weißen Haus sagte Trumps Sprecher nur, Conway sei in der Sache beraten worden. Hintergrund der Angelegenheit ist die Entscheidung der Kaufhauskette Nordstrom, die Modelinie der Präsidententochter aus dem Sortiment zu nehmen, andere Ketten zogen nach. Die Verkaufszahlen seien einfach zu schlecht, hieß es in der Begründung. Auch Donald Trump hatte sich bereits auf Twitter über den Schritt aufgeregt.