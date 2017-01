Nordkorea steht nach Worten von Staatschef Kim Jong Un kurz vor dem Test einer Interkontinentalrakete. Die Vorbereitungen dafür seien in der letzten Phase, sagte Kim am Sonntag in seiner im Fernsehen übertragenen Neujahrsansprache. "Wir sind in den letzten Etappen vor dem Test", sagte Kim Jong Un. Sein Land sei 2016 zu einer Atommacht aufgestiegen und nun eine Militärmacht, die nicht einmal vom stärksten Feind angegriffen werden könne, sagte er. Das international isolierte Land hat im abgelaufenen Jahr so viele ballistische Raketen getestet wie nie zuvor. Wegen seiner Atom- und Raketenversuche wurden 2006 UN-Sanktionen gegen Nordkorea verhängt. Diese wurden im vergangenen Monat verschärft, nachdem die Regierung in Pjöngjang im September ihren fünften und bislang größten Nukleartest durchgeführt hatte. Nach Einschätzung mancher Experten ist das Land aber noch Jahre davon entfernt, eine Interkontinentalrakete mit Atomsprengkopf zu entwickeln, die Ziele in den USA erreichen könnte.