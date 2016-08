Kolumbianische Rebellen legen ihre Waffen nieder

Nach 50 Jahren Bürgerkrieg haben Regierungstruppen und FARC-Rebellen in Kolumbien die Waffen niedergelegt. Am Montagmorgen befahl der Anführer der Rebellengruppe Rodrigo Londono seinen Einheiten ab sofort alle Kampfhandlungen einzustellen. O-TON RODRIGO LONDONO, FARC-ANFÜHRER: "Wir wollen unseren Willen und unsere Entschlossenheit zur Versöhnung demonstrieren. Rivalitäten und Hass sollen der Vergangenheit angehören. Mehr als jemals zuvor bedauern wir heute den den Schmerz und den Tod, den der Krieg verursacht hat. Mehr als jemals wollen wir uns heute als Landsleute die Hand reichen und gemeinsam an einem neuen Kolumbien arbeiten. Der Krieg ist vorbei. Jetzt leben wir als Brüder und Schwestern." Damit tritt ein Friedensabkommen in Kraft, das beide Seiten auf Kuba ausgehandelt hatten. Das Abkommen sieht vor, dass die etwa 7000 Rebellen ihre Verstecke verlassen und sich entwaffnen lassen. Im Gegenzug müssen sie nicht mit einer Strafverfolgung rechnen. Die FARC soll dann in eine politische Partei umgewandelt werden. Das Abkommen muss noch per Volksentscheid angenommen werden. Umfragen zufolge dürfte eine Mehrheit dafür zustande kommen. Die Rebellengruppe gründete sich 1964, um die Bauern gegen Großgrundbesitzer und den kolumbianischen Staat zu verteidigen. Auf dem Höhepunkt des Konflikts Ende 1990er Jahre zählte sie etwa 17.000 Kämpfer und kontrollierte große Teile des Landes. Finanziert wurde ihr Kampf auch durch Drogenhandel und Lösegeld-Erpressungen. Bei den jahrzehntelangen Kämpfen wurden mindestens 220.000 Menschen getötet, Millionen flüchteten vor der Gewalt.