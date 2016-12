Nach jahrelangen Kämpfen um die Metropole Aleppo hat die syrische Armee die Stadt nach eigenen Angaben wieder vollständig unter ihrer Kontrolle. Das Militär erklärte am Donnerstag, die letzte Gruppe von Rebellen habe Aleppo verlassen. Minuten nach der Verkündung strömten viele Menschen auf die Straße und feierten. O-TON SYRISCHER MANN: "Wir widmen diesen Sieg dem Doktor, dem hochverehrten Präsidenten Baschar al-Assad. Wir widmen diesen Sieg der syrischen Armee. Gott, Syrien und Baschar." In den vergangenen Wochen waren bei Schnee und Kälte mehr als 30.000 Menschen aus der Stadt in die von Rebellen gehaltene Region Idlib gebracht worden. Im Gegenzug wurden Regierungsanhänger aus von Rebellen belagerten Ortschaften nach Aleppo gebracht. Syriens Präsident Baschar al-Assad bezeichnete die Einnahme der Metropole als Sieg, den sich Syrien mit seinen Verbündeten Russland und Iran teile. Der Osten der Stadt war jahrelang in der Hand der Rebellen und heftig umkämpft gewesen. Die Vereinten Nationen forderten, dass eine weitere Schlacht solchen Ausmaßes unbedingt verhindert werden müsse.