NRW wählt: Parteien kämpfen bis zum Schluss

Der CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet gab seine Stimme kurz nach dem Öffnen der Wahllokale ab. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen begann am Sonntagmorgen die Landtagswahl. "Die Stimmung gestern Nacht noch bei den letzten Aktionen war gut. Und es gibt die reale Chance, dass wir noch gewinnen können. Und jetzt entscheidet der Wähler und wir warten ab." Mehr als dreizehn Millionen Wahlberechtigte können seit 08.00 Uhr ihre Stimme abgeben. Den Umfragen zufolge ist eine Große Koalition wahrscheinlich. Offen ist aber, wer die Regierung führt. "Ich hoffe, dass Änderung kommt. " "Also, ich finde, es ist das Wichtigste, dass wir eine hohe Wahlbeteiligung haben. Dass wir einfach SPD, CDU und FDP als die Parteien, denen ich es am ehesten zutraue, etwas zu verbessern, dass sie möglichst stark sind." "Ich denke, es gibt einen Wechsel." Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) und Herausforderer Laschet lagen in Erhebungen zuletzt in etwa gleichauf. Die Wahl gilt auch als letzter Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September.