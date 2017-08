Libysche Küstenwache fängt Flüchtlinge ab

Die libysche Küstenwache hat am Montag ein Flüchtlingsboot abgefangen, das auf dem Weg nach Italien war. Offenbar stammten viele Menschen aus afrikanischen Ländern und aus dem Maghreb. Dieser Mann erzählt, was er erlebt hat. O-TON BASHEER BEN ALI, MIGRANT AUS TUNESIEN: "Wir wollten nach Italien und haben einem Schlepper umgerechnet 1200 Euro bezahlt, andere auch andere Beträge. Etwa um 2 Uhr morgens fuhren wir los. Aber der Bootsmotor war sehr schwach, das Boot war deshalb ziemlich langsam. So ging es dann bis etwa neun Uhr morgens, als wir von einem Rettungsteam der libyschen Küstenwache gefunden und zurück gebracht wurden." Wie ein Sprecher der Küstenwache mitteilte, wurden die mehr als 120 Menschen in ein Auffanglager nahe der Hauptstadt Tripolis gebracht. Die EU unterstützt die Libysche Küstenwache mit Geld, Schiffen und Ausbildung. Im Gegenzug soll das Land die Schlapper bekämpfen und die Migration kontrollieren. Hilfsorganisationen und Menschenrechtsgruppen berichteten aber, dass die Migranten in den Auffanglager misshandelt und gefoltert würden.