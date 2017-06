Britische Imame verweigern Attentätern Totengebet - wie finden Sie das?

In einem beispiellosen Schritt haben mehr als 130 Imame und Religionsführer in Großbritannien den mutmaßlichen Attentätern von London das muslimische Totengebet verweigert. "Solche unvertretbaren Handlungen sind mit den edlen Lehren des Islam völlig unvereinbar", schrieben sie am Montag in einer Stellungnahme. Die Imame riefen auch andere religiöse Oberhäupter dazu auf, den Attentätern die traditionelle Beerdigungszeremonie zu verwehren.

Totengebet wird für jeden Moslem gesprochen

Man sei "geschockt und abgestoßen" von den "kaltblütigen Morden" der Attentäter, hieß es weiter. "Solche Kriminelle beschmutzen den Namen unserer Religion und unseres Propheten, der gesandt wurde, um allen Geschöpfen Barmherzigkeit zu bringen." Das Totengebet wird normalerweise für jeden verstorbenen Moslem gesprochen, unabhängig von seinen Taten.

Moscheegemeinden in Deutschland unterstützten den Vorstoß der Imame: "Von der Verweigerung geht ein sehr starkes und richtiges Signal aus. Mehr geht nicht", sagt Cemil Sahinöz, Vorsitzender des Bündnisses Islamischer Gemeinden in Bielefeld, der Zeitung "Neue Westfälische". Emin Özel, Sprecher der Muslime in Paderborn, nannte das Vorgehen eine "harte aber gerechtfertigte Maßnahme".

Wie alle Religionen hat der Islam Begräbnisrituale. So soll ein Toter möglichst kurz nach dem Tod bestattet werden, in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Eine rituelle Waschung bereitet den Leichnam auf die Beisetzung vor. Danach wird der Tote in weiße Leinentücher gewickelt. Nach dem Totengebet wird der Leichnam mit dem Kopf voraus zum Grab getragen. Verwandte und Freunde wechseln sich dabei ab. Meist wird der Tote auf einem Holzbrett in das Grab gelassen und so auf die rechte Seite gelegt, dass sein Gesicht nach Mekka weist, in Richtung des heiligsten Ort im Islam.

