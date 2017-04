Marine Le Pen - die Totengräberin der EU

Die Rechtsextreme Marine Le Pen will Frankreichs Präsidentin werden. Ihre Ziele hat sie im Wahlkampf klar formuliert: Mit einem Austritt des Landes will sie das Ende der EU einläuten. Die 48-Jährige hat keine Skrupel, zur Totengräberin der Europäischen Union zu werden - "Ja", sie würde diesen Titel sogar als Kompliment auffassen, bekannte sie im TV-Interview. Auch vom Euro hält sie wenig. Er sei wie ein Messer, das den Franzosen "in die Rippen gerammt" worden sei, hämmert die Chefin des rechtsextremen Front National (FN) ihren Anhängern mit ihrer markanten rauen Stimme ein. Und sie attackiert den deutschen Nachbarn: Die Währung sei nach den Vorstellungen Deutschlands gestaltet. Sie passe nicht zu Frankreich, das sie in einem europäischen "Gefängnis" wähnt. Eine Volksabstimmung soll nach ihrem Wahlsieg den Weg aus der Gefangenschaft weisen. "Im Namen des Volkes - Marine 2017" heißt der Slogan, mit dem die Tochter des FN-Gründers Jean-Marie Le Pen bei den Franzosen um Vertrauen für ihr anti-europäisches Projekt wirbt. Auch wenn sich die bei Paris geborene Juristin gerne als Frau aus dem Volk stilisiert, ist ihre Herkunft doch eher großbürgerlich. Sie wuchs in einem Pariser Nobelvorort auf. Mit ihrem greisen Vater hat sich die zweifach geschiedene resolute Endvierzigerin jedoch mittlerweile überworfen. Der hatte die Gaskammern der Nazis im Zweiten Weltkrieg wiederholt als "Detail der Geschichte" bezeichnet. Seine Tochter, die den FN bereits seit Jahren führt, distanzierte sich. Die Entfremdung vom Vater spielt wohl eine Rolle dabei, dass der Nachname bei den Wahlkampfauftritten Marine Le Pens praktisch getilgt wurde. In einem Wortspiel mit ihrem Vornamen firmiert sie nun als Anführerin einer "marineblauen Bewegung". Doch der lange Schatten des raubeinigen Vaters lässt sich nie ganz abschütteln, wie sie in ihrer Biografie bekennt. Jean-Marie Le Pen gelangte 2002 sogar in die Stichwahl um die Präsidentschaft, unterlag jedoch dem Konservativen Jacques Chirac deutlich. Nun will die Tochter den Vater übertrumpfen, auch wenn ihr in Umfragen ebenfalls eine Niederlage in der entscheidenden zweiten Runde vorhersagt wird. Die stilisierte blaue Rose in der FN-Wahlkampagne steht für ihr ambitioniertes Ziel: das Unmögliche möglich zu machen.