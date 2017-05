Kurioses Video: Marine Le Pen klaut Rede beim Konkurrenten

Auch wer kein Französisch versteht, wird etwas beim Betrachten dieser beiden Videos bemerken.



Am 15. April hielt der in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich gescheiterte konservative Kandidat Francois Fillon eine Rede:

Marine Le Pen benutzt exakt die gleichen Worte



Bei einer Maifeier trat jetzt die rechtspopulistische Kandidatin Marine Le Pen vor ihre Anhänger und hielt ebenfalls eine Rede:

Bemerkt? Richtig, die beiden Reden ähneln sich in Teilen ziemlich verdächtig. Der französische YouTube-Satirekanal "Ridicule TV" entdeckte die Gemeinsamkeiten und schnitt die teils wortgleichen Vorträge zusammen:

Hat Le Pen hier einfach den Vortrag von Fillon geklaut? Ihr Wahlkampfdirektor David Rachline dementierte in der Zeitung "Liberation" den Vorwurf. Die Rede sei kein Plagiat gewesen, die Kandidatin habe die Anleihen bei Fillon bewusst gemacht. Le Pen wolle zeigen, dass sie eine Kandidatin sei, die die Menschen zusammenbringe, sagte er.

Zumindest in den sozialen Netzwerken ist ihr das gelungen, die Menschen amüsieren sich gemeinsam über die Abkupfern der Rede.