Mark Rutte kämpft um die Wiederwahl in den Niederlanden

Tag der Entscheidung in den Niederlanden. Ministerpräsident Mark Rutte kämpft um die Wiederwahl. Gut gelaunt präsentiert sich der liberal-konservative Kandidat bei der Stimmabgabe am Mittwoch. Dabei geht der Regierungschef keineswegs mit einem komfortablen Vorsprung in die Abstimmung. Laut Umfragen wird es wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und dem Rechtspopulisten Geert Wilders geben. Der erklärte Islamfeind und Euro-Gegner hat gute Chancen, die Parlamentswahlen zu gewinnen. Lange Zeit sah er schon wie der sichere Sieger aus. Doch seit Jahresbeginn hat er deutlich an Zustimmung verloren. Trotzdem sieht er sich mit seiner Ein-Mann-Partei PVV gut aufgestellt. "Wir haben der Abstimmung unseren Stempel bereits aufgedrückt. Jeder spricht über unsere Themen, die wir in den letzten fünf Jahren hatten. Wir hatten nicht soviel Macht, aber unser Einfluss ist fast jeden Tag gewachsen. Natürlich hoffe ich, dass ich die größte oder eine der größten Parteien sein werde, aber selbst wenn das nicht passiert, hatten wir doch einen exzellenten Wahlkampf. Lasst uns auf das beste Ergebnis hoffen." Sollte Wilders tatsächlich die Nase vorn haben, wäre dies laut Rutte nach dem Brexit und der US-Wahl ein Zeichen für die Welt, dass erneut der falsche Populismus gewonnen hat. "Wir haben da einen politischen Anführer, der den Muslimen in den Niederlanden den Koran wegnehmen und die Moscheen schließen möchte. Er würde nicht die nötigen Entscheidungen treffen, die das Land voranbringen könnten. Gegen Populismus ist nichts einzuwenden, aber falscher Populismus kümmert sich nicht an die echten Probleme der Leute. Er macht sie nur größer anstatt sie zu lösen." In den letzten Tagen vor der Abstimmung hatte der Streit mit der Türkei über Auftritte türkischer Politiker in den Niederlanden die Stimmung aufgeheizt. "Wir haben uns das nicht ausgesucht, aber wir mussten handeln und eine klare Linie ziehen.." Ob der Streit mit Erdogan eskaliere, will eine Reporterin wissen. "Wir versuchen, zu deeskalieren, aber er wird offensichtlich stündlich hysterischer." Einen klaren Sieger wird die Abstimmung wohl nicht bringen. Bis zu 15 Parteien haben eine Chance, ins Parlament einzuziehen. Ein Bündnis mit Wilders haben alle großen Parteien ausgeschlossen.