Türkisches Parlament billigt umstrittene Verfassungsreform knapp

Das türkische Parlament hat eine Verfassungsreform gebilligt, die Präsident Recep Tayyip Erdogan mehr Macht zugesteht. 339 der 550 Abgeordneten stimmten dafür, wie das Parlament am Samstag mitteilte. Nötig wären mindestens 330 Ja-Stimmen gewesen. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim verteidigte das umstritte Vorhaben. "Wir haben nicht die Verfassung geändert, wir haben eine Debatte über die Verfassungsreformen geführt. Das türkische Volk wird die Verfassung ändern." Die weitreichenden Änderungen müssen von der Bevölkerung in einem Referendum bestätigt werden, bevor sie in Kraft treten können. Es wird erwartet, dass dieses im Frühjahr abgehalten wird. Erdogan begründet die geplante Machtkonzentration in den Händen des Staatsoberhauptes mit der Notwendigkeit, brüchige Koalitionsregierungen wie in der Vergangenheit zu verhindern. Die Opposition befürchtet die Entstehung eines autoritären Herrschaftssystems.