Mehrere Menschen sterben durch Autobombe in Bagdad

In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind bei einem Autobombenanschlag am Montag mindestens neun Menschen getötet worden. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen verletzte die Explosion des Sprengsatzes am Abend weitere 20 Menschen. Zu dem Anschlag bekannte sich nach Medienberichten die Extremistengruppe Islamischer Staat (IS). Der IS hatte bereits zuvor eine Anschlagsserie in Syrien für sich reklamiert, bei der am Montag Dutzende Menschen getötet wurden. Selbstmord-Attentäter hatten demnach die von Regierungstruppen gehaltenen Städte Homs und Tartus und weitere Orte in Syrien angegriffen.