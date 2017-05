Klar, diese Szenen sorgten für große Aufregung bei Trumps erster Auslandsreise.

Aber – Melania Trumps Hände sind noch an einem ganz anderen Mysterium beteiligt.

Warum winkt die First Lady so merkwürdig?

Ihr steifer Arm macht eher einen Römergruß.

Ist es also historischen Ursprungs?

Ein stummer Protest?

Oder möchte Melania gerne royal wirken? Schließlich hat nicht nur Queen Elizabeth ihren eigenen – legendären – Stil.

William und Kate winken dagegen recht menschlich – na gut fast.

Auch Königin Beatrix winkt sehr eigen.

Vielleicht handelt es sich am Ende bloß um simple Handgelenksprobleme?

Mit abwegigen Theorien wollen wir gar nicht erst anfangen.

Fest steht: Wir behalten das im Auge!