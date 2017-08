High Heels in einem Flutgebiet? Keine gute Idee!

Das muss auch First Lady Melania lernen, als sie mit Ehemann Donald nach Texas reist.

Prompt hagelt es Kritik von Usern und Medien.

Der Vorwurf: Das Paar habe keine Ahnung von politscher Optik.

Wenn Menschen durch Hochwasser sterben, sollte man sich nicht auftakeln.

Die First Lady nimmt die Kritik an ihrem unpassenden Outfit offenbar ernst – sie zieht sich in der Air Force One um.

Statt Stilettos und Bomberjacke trägt sie vor Ort dann weiße Sneaker und eine Baseball-Cap.

Doch was in Erinnerung bleibt, sind die High Heels.