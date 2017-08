Melania Trump blamiert sich mit Katastrophen-Outfit - selbst ein Modemagazin verzweifelt

"Während tausende Texaner mit ihrem Besitz durch Wasser waten, kommt Melania Trump sie in Schuhen besuchen, in denen man schon auf trockenem Boden kaum laufen kann." Wenn ein Modemagazin wie in diesem Fall die "Vogue" so über ein Outfit der Präsidentengattin urteilt, weiß man: Melania Trump hat (mal wieder) daneben gegriffen. Am Dienstag ist US-Präsident Donald Trump zusammen mit seiner Frau in die vom Hochwasser betroffenen Gebiete nach Texas gereist. In der Kommandozentrale des Katastrophenschutzes in Austin informierte er sich über die Lage, in der Stadt Corpus Christi besuchte er eine Feuerwache und lobte die Arbeit der Einsatzkräfte. Aber auch wenn viele Menschen vor Ort den Besuch des Präsidenten lobten, ein Bild seiner Visite bleibt besonders im Gedächtnis haften: Melania reiste in High Heels los.

Fullscreen

Dazu trug sie eine stylische Bomberjacke und eine übergroße Sonnenbrille - sie sah eher aus, als wenn sie zur Fashionweek nach New York unterwegs war und nicht in ein Katastrophengebiet, in dem Menschen zu Tode kamen. Später im Präsidentenflieger Air Force One wechselte sie die Kleidung. Schon zu dem Zeitpunkt hatte es massive Kritik gegeben. Statt der Stilettos und Bomberjacke trug sie vor Ort dann strahlend weiße Sneaker, einen Regenmantel und eine Baseball-Cap. Doch was in Erinnerung bleibt, sind die High Heels.

Shitstorm im Netz - selbst das Modemagazin "Vogue" kritisiert Melania Trump

Die Empörung im Internet ließ angesichts der unpassenden Kleidung nicht lange auf sich warten. Auf Twitter kritisierten viele Nutzer das Outfit der First Lady. Die Bandbreite reichte dabei vom humvorvollen Spott bis zur Häme. Ein User schrieb: "So ist Melania: "Wenn 30 Zoll Regen fallen, trägt eine Lady 31 Zoll-High-Heels." Ein anderer, typischer Kommentar lautete: "Bleib zu Hause! Die Heels werden Dich in Texas nicht sehr weit bringen, das Wasser schadet dem Leder."

Fullscreen

Sogar das Modemagazin "Vogue" äußerte sich kritisch über Melanias Kleidung. In einem Artikel wirft die Zeitschrift dem Präsidenten-Paar vor, von politischer Optik keine Ahnung zu haben: "Oh Melania" beginnt der Artikel, "(...) warum, warum nur kann diese Administration nicht nicht mal bei der Auswahl der Schuhe richtig liegen?" Dass Melania in der Air Force One die Kleidung wechselte, sah die Vogue dem Sturm der Empörung geschuldet, der losbrach, kaum dass die ersten Bilder veröffentlicht wurden. Und genau, dann wählte das Magazin ja noch den treffenden Satz: "Während tausende Texaner mit ihrem Besitz durch Wasser waten, kommt Melania Trump sie in Schuhen besuchen, in denen man schon auf trockenem Boden kaum laufen kann." Dem muss eigentlich nichts hinzugefügt werden.



Melania Trump be like "When there is 30 inches rain, a lady always wears 31 inch heels" pic.twitter.com/byDmkIQm3A — Frederick Douglass (@HITEXECUTIVE) 29. August 2017





Right? @realDonaldTrump @FLOTUS @MELANIATRUMP STAY HOME!!! Those heels won't get you very far in TX water is not good for leather. STAY HOME — Melissa Shuler (@kodiakpm) 29. August 2017