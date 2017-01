Michelle Obama verabschiedet sich als First Lady

O-TON MICHELLE OBAMA, FIRST LADY: "Nach meiner Zeit im Weißen Haus fällt mir keine bessere Botschaft an unsere Jugend ein als diese, und das sind auch meine letzten offiziellen Äußerungen als First Lady. An alle jungen Leute, die heute hier sind oder zuschauen, ihr sollt wissen, dass dieses Land euch gehört. Unsere Vielfalt an Glaubensrichtungen, Hautfarben und Religionen bedroht uns nicht, sie macht aus, wer wir sind. Lasst nicht zu, dass euch jemand sagt, ihr seid nicht wichtig. Oder dass ihr keinen Platz habt in unserer amerikanischen Geschichte. Denn den habt ihr. Und ihr dürft diejenigen sein, die ihr seid. Es war die Hoffnung von meiner Familie, meines Vaters, der ist jeden Tag aufgestanden und hat seine Arbeit in den städtischen Wasserwerken gemacht. Er hoffte, dass seine Kinder eines Tages studieren können. Und Möglichkeiten haben, von denen er nicht zu träumen wagte. Genau diese Hoffnung müssen wir alle, Politiker, Eltern und Pfarrer, der Jugend geben. Denn das bringt dieses Land nach vorne, jeden Tag: Unsere Zuversicht und die harte Arbeit, die daraus hervorgeht."