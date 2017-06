Das FBI stuft den Messerangriff an einem Flughafen im US-Bundesstaat Michigan als einen terroristischen Akt ein. Am Mittwoch hatte ein Mann auf dem Bishop Airport in Flint einem Polizisten ein Messer in den Hals gestochen. Bei dem Angreifer handelt es sich nach Angaben der zentralen Ermittlungsbehörde um einen 49-jährigen Kanadier aus Quebec, der legal in die USA eingereist sei. Kurz vor der Tat habe er "Allahu Akbar" gerufen, zu deutsch: "Gott ist groß". Außerdem habe er von zivilen Opfern in Syrien, im Irak und in Afghanistan gesprochen. In der kanadischen Heimat des mutmaßlichen Täters, in Montreal, durchsuchten Beamte noch am Mittwoch dessen Wohnung. Dem Verdächtigen droht bei einer Verurteilung in den USA eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren.