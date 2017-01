Die Mannschaft von US-Präsident Donald Trump nimmt weiter Formen an. Vizepräsident Mike Pence nahm dem bisherigen Kongressabgeordneten Mike Pompeo den Eid ab, er wird der nächste Direktor des Auslandsgeheimdienstes CIA. Zuvor hatte eine Mehrheit im US-Senat den Geschäftsmann in das neue Amt gewählt, die meisten demokratischen Abgeordneten stimmten allerdings gegen Pompeo. Kritiker befürchten eine Ausweitung von Überwachungen und den Einsatz von folterähnlichen Verhörmethoden wie das Waterboarding. Pompeo tritt einen der vermutlich schwersten Jobs in Washington an. Sein neuer Chef Donald Trump hatte zuletzt immer wieder die Geheimdienste kritisiert.