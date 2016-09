+++ Donald Trump beschwert sich über Mikrofon in TV-Duell +++

Im TV-Duell mit Hillary Clinton war bei Donald Trumps Eröffnungsstatement ein Geschniefe zu hören. US-Medien schreiben, Zuschauer hätten wohl am liebsten ein Taschentuch auf die Bühne gereicht. Für Trump war allerdings nur das Mikrofon schuld, nicht er selbst. In einem Interview nach TV-Debatte erklärte Trump: "Haben Sie gemerkt, dass ich ein defektes Mikro hatte? Ich hatte ein Mikrofon, das nicht richtig funktionierte." Trump wäre nicht Trump, wenn er dahinter nicht Absicht vermuten würde. "Ich habe mich gefragt, war das absichtlich?" Es war nicht das erste Mal, dass Trump sich über Mikrofon-Probleme beklagte. Bei einem Auftritt in Florida im Januar beschwerte er sich mehrfach und schimpfte: "Dieses bescheuerte Mikro".

+++ Hillary Clinton und Donald Trump in Umfragen gleichauf +++

Laut einer Umfrage für die "Washington Post" und ABC News liegen die beiden Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump in der Gunst der registrierten Wähler bei jeweils 41 Prozent. In einer am Montag veröffentlichten Erhebung des Senders CNN und des Meinungsforschungsinstituts ORC lagen die beim Wahlvolk gleichermaßen unbeliebten Kandidaten in den entscheidenden Bundesstaaten Pennsylvania und Colorado nur einen Prozentpunkt auseinander. Alle wichtigen Umfragen kumuliert, liegt Hillary Clinton nur hauchdünn mit 2,1 Prozent vor ihrem Widersacher.

+++ Anti-Trumpianer aller Länder - vereinigt Euch +++

Die Bürgerrechtsorganisation Avaaz hat in Mexiko lebende US-Bürger zur Teilnahme an der Präsidentschaftswahl aufgerufen, um so Trumps Einzug ins Weiße Haus zu verhindern. Bei einer von Avaaz organisierten Veranstaltung am Unabhängigkeitsplatz im Zentrum von Mexiko-Stadt kamen rund 200 US-Wahlberechtigte zusammen, um sich für die Abstimmung im November registrieren zu lassen. Die Aktivisten hatten ein riesiges Anti-Trump-Plakat und eine große Puppe des populistischen republikanischen Präsidentschaftsanwärters aufgestellt, mit der Schaulustige Fotos schossen. "Wir wollen die knapp acht Millionen im Ausland lebenden Amerikaner mobilisieren, davon eine Million in Mexiko", sagte Joseph Huff-Hannon von der international tätigen Organisation. Wir wollen, dass sie wählen gehen, um Donald Trump zu stoppen."

+++ Oculus-Gründer bedauert Folgen seiner Trump-Unterstützung +++

Der zu Facebook gehörende Virtual-Reality-Spezialist Oculus ist um Schadensbegrenzung bemüht, nachdem die heimliche Unterstützung des Lagers von Donald Trump durch Gründer Palmer Luckey für Spannungen mit Spieleentwicklern gesorgt hat. Der 24-jährige Luckey räumte in einem Facebook-Eintrag ein, er habe mit 10.000 Dollar die Organisation Nimble America unterstützt, die eine aggressive Plakat-Kampagne gegen Trumps Rivalin im Kampf um das US-Präsidentenamt, Hillary Clinton, organisierte. "Es tut mir sehr leid, dass mein Vorgehen negative Folgen für die Wahrnehmung von Oculus und dessen Partner hat", schrieb Luckey. Einige Spielentwickler hatten zuletzt die Zusammenarbeit mit Oculus beendet.

+++ Donald Trump gewährt Israels Regierungschef Audienz +++

Bei einem Treffen von Benjamin Netanjahu mit Donald Trump, hat der republikanische Präsidentschaftskandidat zugesichert, würde Jerusalem als ungeteilte Hauptstadt Israels anerkennen. Wie die meisten anderen UN-Mitglieder lehnen es auch die USA bislang ab, den annektierten Ostteil Jerusalems als zu Israel gehörig zu betrachten. Die US-Medien fanden es bemerkenswert, dass Netanjahu zu dem Gespräch eigens in den Trump Tower kam. Netanjahu hält sich im Rahmen der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York auf.

+++ Richard Branson freut sich nicht über jeden Unternehmer im Weißen Haus +++



"Ich würde mich freuen, wenn ein Unternehmer eines Tages Präsident der USA wird - aber nicht dieser Unternehmer."



(Richard Branson, Milliardär und Gründer der Virgin-Gruppe, über den republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump)