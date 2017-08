Bei einem Terroranschlag in Barcelona sind am Donnerstag 13 Menschen gestorben und rund 100 weitere verletzt worden. Schreckliche Bilder verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien. Und Katzenbilder.

Unter den Hashtags #Ramblas oder #Barcelona fluteten am Abend unzählige Fotos von süßen Kätzchen den Kurznachrichtendienst Twitter. Zum einen wollen die Nutzer so verhindern, dass die noch flüchtigen oder auch weitere Attentäter sich über polizeiliche Aktionen informiert können. Zum anderen soll die Flut an Katzenbildern verhindern, dass Aufnahmen von schwer verletzten oder toten Menschen die Überhand gewinnen. Denn das würde nur zur Propaganda der Terroristen beitragen. Die Twitter-User wollen dem Terror auf ihrer Plattform schlicht keinen Platz einräumen.