Internationale Streitkräfte proben an der Ostsee

Im Rahmen des alljährlichen multinationalen Nato-Manövers an der Ostsee, das von der US-Navy organisiert wird, und seit den 70er Jahren stattfindet, zeigten Soldaten ihren flüssigen Umgang mit militärischem Gerät zu Wasser, Land und Luft. Ziel der Übung ist es, die Kooperation und Koordination zwischen den beteiligten Marinen zu stärken. US-Vizeadmiral Christopher W. Grady am Dienstag an der Ostseeküste von Littauen mit seiner Einschätzung der Übung, die den Namen Baltops trägt: "All dies soll im Rahmen von BALTOPS 17 zeigen, dass wir hier sind, um Aggressionen zu verhindern. Und es soll unser Engagement unterstreichen, dass wir bereit sind, unsere Partner und Verbündeten hier in der Ostseeregion zu verteidigen. Ich denke, was man heute sehen konnte, war eine klare Demonstration unserer Fähigkeiten und der Seekontrolle. Es handelt sich um ein sehr einprägsames und starkes Beispiel für unser Unterstützung unserer Verbündeten und Partner hier im Ostseeraum." Besonders die Baltischen Staaten wie Litauen, Lettland, Estland und Polen fühlen sich nach Russlands eingreifen in der Ost-Ukraine sehr verletzlich. Und sie haben daher die Nato darum gebeten, auch noch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Das Baltops-Manöver ist in diesem Jahr vom 1. bis zum 16. Juni geplant.