"Bei der nächsten WM bin ich euer Fan" - wie das Netz die Niederlande feiert

Die niederländische Regierung hat dem Flugzeug des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu das Landerecht für einen umstrittenen Wahlkampfauftritt entzogen. Die Entscheidung erfolgte am Samstag mit Hinweis auf die öffentliche Ordnung und Sicherheit und kurz, nachdem Cavusoglu den Niederlanden für den Fall einer Behinderung mit wirtschaftlichen und politischen Sanktionen gedroht hatte.



Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan reagierte empört. "Sie sind so befangen, so ängstlich", sagte Erdogan nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. "Das sind Nachfahren der Nazis, das sind Faschisten." Erdogan drohte damit, niederländische Regierungsvertreter künftig nicht mehr ins Land zu lassen. "Dann lasst uns mal sehen, wie eure Flugzeuge in Zukunft in die Türkei kommen." Er fügte hinzu, dass er natürlich von Diplomaten spreche, nicht von einfachen Bürgern.

Niederlande: "Wir lieben euch!"

In den sozialen Medien erhalten die Niederlande für ihre Entscheidung derweil Beifall. Viele User loben das konsequente Verhalten - und würden sich von der deutschen Regierung eine ähnliche Haltung wünschen: