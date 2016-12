Großeinsatz der Polizei am Dienstag in New York. Der Trump Tower in Manhattan wurde evakuiert und das Gebiet um das 58-stöckige Gebäude herum weiträumig abgesperrt. Zuvor war in der Lobby des Wolkenkratzers eine verdächtiges Gepäckstück entdeckt worden. Alle Anwesenden mussten das Gebäude verlassen, Sprengstoffspezialisten rückten an und untersuchten die Tasche. Am späten Dienstagnachmittag gab es dann Entwarnung. In der Tasche befand sich Kinderspielzeug. Im Trump Tower befindet sich die Firmenzentrale des künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Seit seiner Wahl waren die Sicherheitsvorkehrungen in dem Gebäude noch einmal verschärft worden. Hier hatte der Milliardär zuletzt mehrere mögliche Minister seines künftigen Kabinetts empfangen. Trump selbst war zum Zeitpunkt des Alarms im Urlaub in Florida.