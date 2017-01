Donald Trump will angeblichen Wahlbetrug untersuchen lassen

+++ Trump will angeblichen Wahlbetrug untersuchen lassen +++

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017





US-Präsident Donald Trump will untersuchen lassen, ob es bei der Wahl zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. "Ich werde um eine groß angelegte Untersuchung zu Wahlbetrug bitten", twitterte Trump. Dabei solle es um Wähler gehen, die in mehr als zwei Staaten registriert seien, illegale Wähler sowie registrierte Wähler, die bereits verstorben seien. Trump hatte wiederholt behauptet, es habe zwischen drei und fünf Millionen Stimmen für seine Konkurrentin Hillary Clinton gegeben, die nicht hätten abgegeben werden dürfen. Zahlreiche Untersuchungen aus der Vergangenheit aber konnten nie systematischen Wahlbetrug im großen Stil nachweisen.

+++ Weißes Haus fordert Privatsphäre für Präsidentenkinder ein +++

Erst kürzlich nahm Chelsea Clinton Donald Trumps zehnjährigen Sohn Barron vor dem Spott der Öffentlichkeit in Schutz - nun hat sich das Weiße Haus zu Wort gemeldet. Es sei eine langjährige Tradition, dass die Kinder von Präsidenten abseits des politischen Rampenlichts aufwachsen dürften, heißt es in einer Mitteilung. "Das Weiße Haus rechnet fest damit, dass diese Tradition fortgeführt wird. Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe in dieser Angelegenheit", ist in dem knappen Text zu lesen, der Barron Trump nicht namentlich erwähnt. In sozialen Medien waren nach der Amtseinführung Trumps Witze über sein jüngstes Kind gemacht worden.

+++ Trump will Dekret zum Mauerbau an Grenze zu Mexiko unterzeichnen +++

Donald Trump will in Sachen Mauerbau an der Grenze zu Mexiko ernst machen: Der neue US-Präsident kündigte im Online-Dienst Twitter einen "großen Tag in Sachen nationale Sicherheit" an. "Neben vielen anderen Dingen werden wir die Mauer bauen!" Es wird damit gerechnet, dass Trump noch am Mittwoch ein entsprechendes Dekret unterzeichnet und weitere Maßnahmen zur Begrenzung der Einwanderung anordnet. Der Bau einer Mauer an der US-Südgrenze gehörte zu den zentralen Wahlversprechen Trumps. Die Kosten dafür soll nach seinen Vorstellungen die mexikanische Regierung übernehmen, die dies aber ablehnt.





+++ Trump legt umstrittene Pipeline-Projekte neu auf

Donald Trump hat zwei hochumstrittene Pipeline-Projekte wiederbelebt. Trump unterzeichnete zwei Dekrete, mit denen er sowohl die Keystone-XL- als auch die Dakota-Access-Pipeline neu genehmigte. Beide Ölprojekte waren unter seinem Vorgänger Barack Obama gestoppt worden. In den Reihen der US-Republikaner wurde Trumps Entscheidung begrüßt, Politiker der Demokraten und Umweltschützer kritisierten sie dagegen.

+++ Donald Trump bereitet schon Wiederwahl in vier Jahren vor +++

Der neue US-Präsident inszeniert sich nicht nur als kerniger Macher, sondern ist offenbar auch ein großer Visionär: Anscheinend fest überzeugt von seinem künftigen Erfolg und einer zweiten Amtszeit, hat Trump sich bereits den Slogan für seine Kampagne 2020 schützen lassen. Nach "Make America great again" 2016 soll es dann "Keep America great" (etwa: "Halte(t) Amerika großartig") lauten. Bereits zwei Tage vor seiner Amtseinführung am vergangenen Freitag beantragte Trump beim zuständigen Marken- und Patentamt die Markenrechte. Ironie dabei: Mit exakt diesem Slogan wurde der Film "The Purge: Election Year" beworben - ein Polit-Thriller, in der eine düstere Zukunft der Vereinigten Staaten zeichnet.