+++ 10.12 Uhr: AfD macht Willkommenskultur für Opfer mitverantwortlich +++

Die AfD macht die Migrationspolitik für die Opfer mitverantwortlich. Die Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Alice Weidel, sprach von einem "Politikversagen offener Grenzen und laxer Immigrationspolitik". "Die naive Willkommenskultur gefährdet unsere Sicherheit, tötet Menschen und setzt unseren Frieden aufs Spiel", schrieb sie in einer Erklärung. "Wir müssen endlich unsere Grenzen schließen und alle islamistischen Gefährder sofort abschieben. Andernfalls wird sich auch Barcelona wiederholen. Barcelona ist überall."

+++ 10.10 Uhr: Deutsche Opfer weiterhin nicht bestätigt +++

Deutsche Todesopfer sind weiterhin nicht bestätigt. Es sei nicht klar, ob unter den Toten und Verletzten Deutsche seien, teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts mit. Das deutsche Generalkonsulat und das Krisenreaktionszentrum des AA stünden mit den spanischen Behörden in engem Kontakt. Vertreter des Generalkonsulats seien am Ort, man gehe mit Hochdruck allen Hinweisen nach.

+++ 9.39 Uhr: Barcelona trauert um Terror-Opfer +++

Barcelona trauert um die Opfer des Terroranschlags. Am Freitagmorgen war am Parlamentsgebäude der katalonischen Regierung die Flagge auf halbmast gehisst. Für 12 Uhr mittags sei eine Schweigeminute auf der Plaça de Catalunya geplant.

+++ 9.02 Uhr: Vereitelter Anschlag in Cambrils: Sprengstoffgürtel waren Attrappen +++

Die Sprengstoffgürtel der in der Stadt Cambrils erschossenen Terror-Verdächtigen waren Attrappen. Dies berichteten spanische Medien unter Berufung auf das katalanische Innenministerium. In der Stadt 100 Kilometer südwestlich von Barcelona hatten Einsatzkräfte in der Nacht fünf mutmaßliche Terroristen erschossen. Was die Männer genau vorhatten, ist weiter unklar.



+++ 8.43 Uhr: Dritter Verdächtiger offenbar festgenommen +++

Die Polizei hat in Ripoll, 100 Kilometer nördlich von Barcelona, einen dritten Verdächtigen festgenommen. Dies berichtete die Zeitung "El País" unter Berufung auf das katalanische Innenministerium.

+++ 8.30 Uhr: 26 Franzosen in Barcelona verletzt +++

Bei dem Terroranschlag sind 26 Franzosen verletzt worden, mindestens 11 von ihnen schwer. Das teilte das französische Außenministerium in Paris mit. Ressortchef Jean-Yves Le Drian kündigte an, noch am Freitag in die katalonische Metropole zu reisen, um die französischen Opfer zu besuchen und Spanien die Unterstützung Frankreichs zu versichern.

+++ 7.48 Uhr: Explosion in Alcanar bereits am Mittwoch +++

Wie jetzt bekannt wird, gab es bereits am Mittwoch eine Explosion in einem Wohnhaus in dem Ort Alcanar. Bei der Gasexplosion in der Provinz Tarragona etwa 200 Kilometer südlich von Barcelona seien ein Mensch getötet und sieben weitere verletzt worden, erklärte der katalanische Polizeichef Josep Lluís Trapero. Es gebe "klare" Verbindungen zu dem Anschlag in Barcelona.

+++ 6.18 Uhr: Zweiter Terroranschlag offenbar nur knapp vereitelt +++

Nach dem Terroreinsatz in dem katalanischen Küstenort Cambrils südlich von Barcelona ist auch der fünfte mutmaßliche Attentäter gestorben. Das teilte die Polizei auf Twitter mit. Er war bei dem Polizeieinsatz zunächst verletzt worden.

Nach spanischen Medienangaben planten die Täter in Cambrils eine ähnliche Tat wie in Barcelona und trugen auch Sprengstoffgürtel. Sie seien von der Polizei in einem Wagen kontrolliert worden. Als dieser nach einer Verfolgung umgekippt sei, seien sie geflohen und dann auf der Flucht niedergeschossen worden.

Die Polizei teilte nach der Operation mit, sie werde in Cambrils diverse kontrollierte Sprengungen durchführen.

+++ 3.48 Uhr: Sieben Verletzte bei zweitem Auto-Attentat südlich von Barcelona +++

Nur wenige Stunden nach dem Attentat von Barcelona sind bei einer zweiten Attacke in einem Badeort sieben Menschen verletzt worden. Die Regionalregierung von Katalonien erklärte am Freitagmorgen, in Cambrils gut 100 Kilometer südlich von Barcelona seien die Täter ebenfalls mit einem Auto in die Menge gerast. Unter den sieben Verletzten sei auch ein Polizist.

+++ 3.07 Uhr: Spanische Polizei tötet vier mutmaßliche Terroristen +++

Die spanische Polizei hat nach eigenen Angaben vier "mutmaßliche Terroristen" erschossen. Ein fünfter sei bei dem Einsatz in Cambrils südlich von Barcelona verletzt worden, erklärten die Sicherheitskräfte am Freitagmorgen. Ob die Verdächtigen in Verbindung mit dem Anschlag von Barcelona stehen, ist bisher nicht bekannt.

Ein Sprecher der Regionalregierung von Katalonien teilte mit, es habe eine "Schießerei" in dem Badeort Cambrils gegeben.



Die Bürger von Cambrils wurden aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen, um sich nicht in Gefahr zu begeben. Nach Angaben des Radiosenders Cadena Ser riegelte die Polizei mehrere Straßen in dem Ort gut 100 Kilometer südlich von Barcelona ab.