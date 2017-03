Rutte setzt sich klar gegen Wilders durch

Bei der Parlamentswahl in den Niederlanden hat sich Ministerpräsident Mark Rutte klar gegen seinen islamfeindlichen und EU-kritischen Herausforderer Geert Wilders durchgesetzt. Der Wahlsieger lies sich in Den Haag von seinen Anhängern feiern. DUTCH PRIME MINISTER AND PEOPLE'S PARTY FOR FREEDOM AND DEMOCRACY (VVD) LEADER, MARK RUTTE "In dieser Nacht haben die Niederländer, nach dem Brexit und den Wahlen in Amerika, 'Nein' gesagt zu einem Populismus der falschen Sorte." Nach einer Hochrechnung auf Basis von 55 Prozent ausgezählten Stimmen kam Ruttes rechtsliberale VVD auf 32 der 150 Sitze. Mit deutlichem Abstand dahinter folgen gleichauf Wilders PVV, die Christdemokraten und die Zentristische D66 mit jeweils 19 Sitzen. . Wilders erklärte Rutte noch am Abend zum Sieger der Wahl und kündigte an, seine Partei werde kraftvolle Oppositionsarbeit leisten. Wilders Freiheitspartei PVV hatte lange wie die sichere Siegerin ausgesehen. Die Regierungsbildung dürfte kompliziert werden, da mehr als ein Dutzend Parteien ins neue Parlament einziehen könnten. Die Polarisierung im Wahlkampf führte zu einem Anstieg der Wahlbeteiligung auf über 80 Prozent, den höchsten Wert seit 30 Jahren.