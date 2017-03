Bei der Parlamentswahl in den Niederlanden ist die Partei von Ministerpräsident Mark Rutte einer ersten Prognose zufolge stärkste Kraft geworden. Auf die rechtsliberale VVD entfielen bei der Abstimmung am Mittwoch 31 der 150 Sitze, wie aus der Prognose des TV-Senders NOS hervorging. Dahinter folgen gleichauf die PVV des Rechtspopulisten Geert Wilders und die Christdemokraten mit jeweils 19 Sitzen. Die Polarisierung im Wahlkampf hatte zu einer hohen Wahlbeteiligung geführt. Reizthemen im Wahlkampf waren die Rolle des Islam, die Einwanderung und zuletzt der diplomatische Streit mit der Türkei über abgesagte Ministerauftritte durch die Behörden in den Niederlanden. Insgesamt waren 28 Parteien angetreten, um Einzug ins Parlament zu halten.