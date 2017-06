Wie Nordkorea seine Kinder drillt

Es gibt viele Gerüchte über Nordkorea und nur wenige unabhängige Informationen. Die wenigen Besucher aus dem Westen, die die abgeschottete Diktatur besuchen, berichten von hartem Drill. Selbst Schüler werden in stundenlangen Übungseinheiten zur absoluten Perfektion gebracht.





Einige Nordkorea-Touristen dokumentieren ihre Erlebnisse mit der Kamera. Im Video sprechen zwei Besucher des Landes über die „Mass Games“, bei denen Tausende Nordkoreaner große Choreografien zeigen. Außerdem berichten sie von hartem Drill. So ist das Erste, was der Norweger Ulv Hanssen in Pjöngjang sieht, ein Großaufgebaut von Schülern, die nach der Schule noch an ihrer Performance arbeiten. Die Videoaufnahmen geben Einblicke in ein verschlossenes Land.





