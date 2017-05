Nordkorea bestätigt: US-Amerikaner wegen Umsturzversuchs festgenommen

Nordkorea hat die Festnahme eines weiteren US-Bürgers wegen angeblicher Umsturzversuche bestätigt. Der Amerikaner Kim Sang Duk sei dabei gefasst worden, "kriminelle feindselige Handlungen" zu begehen, um die Volksrepublik zu stürzen, berichteten die Staatsmedien am Mittwoch. Er sei am 22. April am Flughafen der Hauptstadt Pjöngjang festgenommen worden, nachdem er an der dortigen Universität für Wissenschaft und Technologie gelehrt habe. Unklar ist, was genau gegen Tony Kim, wie der Festgenommene in den USA auch genannt wird, vorliegt.

Südkoreanische und US-amerikanische Medien hatten schon am 23. April über die Festnahme des Amerikaners koreanischer Abstimmung in Nordkorea berichtet. Der Name war zunächst nicht bekanntgeworden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Yonhap handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen ehemaligen Dozenten der chinesischen Yanbian-Universität für Wissenschaft und Technologie. Er sei Ende 50, heißt es.





Zwei weitere US-Bürger in Nordkorea in Haft

Mindestens zwei Amerikaner verbüßen derzeit in dem wegen seines Programms zur Entwicklung von Atomraketen international isolierten Land eine Haftstrafe - darunter der 21 Jahre alte Otto Warmbier, dem lediglich das Entfernen eines Plakates von einer Hotelwand vorgeworfen wird. Der Fall Kim Sang Dok dürfte für neue Probleme in den angespannten Beziehungen zwischen Pjöngjang und Washington sorgen.



US-Präsident Donald Trump hat in jüngster Vergangenheit mehrfach mit Alleingängen im Konflikt mit Nordkorea gedroht und auch einen Militärschlag nicht ausgeschlossen. Die Regierung von Kim Jong-Un unternimmt immer wieder Raketentests und droht den USA und dem westlich orientierten Nachbarn Südkorea mit Atomschlägen, sollte Nordkorea angegriffen werden.