Nordkorea feiert 105. Geburtstag von Kim Il Sung mit Militärparade

Mit einer Militärparade hat Nordkorea am Samstag den 105. Geburtstag von Staatsgründer Kim Il Sung begangen. In Pjöngjang versammelte sich die Staatsführung um Machthaber Kim Jong Un, um der traditionellen Militärparade am "Tag der Sonne" zu Ehren seines Großvaters zuzuschauen. Von Militärkapellen begleitet, marschierten Tausende Soldaten über den zentralen Platz der Hauptstadt des international nahezu völlig isolierten Landes. Nach Einschätzung von Waffenexperten wurden dabei auch neue Interkontinentalraketentypen präsentiert. Erstmals auf der Parade gezeigt wurden zudem Pukkuksong-Raketen, die von U-Booten aus abgefeuert werden und eine Reichweite von mehr als 1000 Kilometern haben. An der Militärparade am Samstag schien zudem anders als bei anderen Veranstaltungen dieser Art kein hochrangiger chinesischer Regierungsvertreter teilgenommen zu haben. Im Vorfeld war befürchtet worden, dass Kim Jong Un den höchsten Feiertag des Landes für einen weiteren Raketen- oder gar Atomtest nutzen könnte. Ein nukleargetriebener US-Flugzeugträger samt Flottenverband hatte Kurs auf die Region genommen. Nordkorea drohte den USA am Samstag mit Vergeltungsmaßnahmen, sollten sie ihre "Provokationen" gegen das kommunistisch regierte Land nicht einstellen. "Unsere härtesten Gegenmaßnahmen gegen die USA und ihre Vasallen-Kräfte werden in einer solch gnadenlosen Weise ergriffen, dass sie ein Überleben der Aggressoren nicht zulassen." Vorausgegangen waren Machtdemonstrationen der USA. Am Donnerstag hatten sie in Afghanistan erstmals in einem militärischen Konflikt ihre größte nichtnukleare Bombe eingesetzt.